Ha sollevato un enorme polverone l’intervista rilasciata da Francesco Chiofalo a Giada Di Miceli nel corso del programma radiofonico Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio.

L’ex volto di Temptation Island ha sparato a zero sulla sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, utilizzando parole anche piuttosto forti, tanto che il fandom dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip si è sollevato in massa, oltre che contro “Lenticchio”, anche con la conduttrice e l’emittente radiofonica.

Francesco Chiofalo spara a zero su Antonella Fiordelisi

“Antonella si è messa nella condizione di farsi lasciare da Edoardo Donnamaria – ha dichiarato Chiofalo -. Guarda che lei è una persona insopportabile. Chi ci si mette! Lei adesso ha pure una brutta nomea che non è il massimo. Essere bloccata televisivamente dal gruppo Mediaset non è una gran nomea. Perché si è fatta lasciare? Perché fondamentalmente Antonella è quella che abbiamo visto al Gf, una ragazza antipatica. Una fomentata, una montata, si crede sto cavolo, racconta un sacco di bugie”.

L'intervento di Matteo Diamante

Ad intervenire sulla questione è stato anche Matteo Diamante, amico di Antonella ed Edoardo, nonché di Francesco Chiofalo: “Roma, sabato sera, vado a dormire alle 22:30. Mi sveglio e leggo l’intervista a Radio Radio di un amico (che sicuramente in questo periodo non se la sta passando molto bene a livello famigliare). Questa però non deve essere una giustificazione per rivolgere quelle brutte parole che ho letto ad una ragazza seria e come si deve, alla quale voglio bene e che non si merita frasi del genere (come nessuna donna del resto e il diretto interessato lo sa già). Sarebbe stato anche carino da parte dell’emittente un comportamento diverso e magari anche delle scuse”.

Antonella Fiordelisi "smaschera" Matteo Diamante

Il tweet pubblicato dall’ex di Nikita Pelizon non è passato inosservato al popolo social, tantomeno alla stessa Antonella Fiordelisi. L’influencer campana, nel ringraziare Matteo per le parole spese nei suoi confronti, gli ha però lanciato una frecciatina: “Grazie, ma evita solo di mettere like a cose in cui neanche tu credi. Visto che sei a conoscenza di tutto quello che è successo tempo fa”.