Ieri sera e andata in onda la prima puntata del nuovo Grande Fratello, e poco prima della chiusura della diretta notturna, Lorenzo Remotti ha chiesto agli altri coinquilini che si trovavano con lui nel tugurio se hanno sostenuto i provini o sono stati cercati. L’unica a rispondergli è stata Anita Olivieri, la quale ha lasciato intendere di essere stata contattata. Il calzolaio ha poi spifferato che per contratto i concorrenti non possono rivelare a nessuno della loro partecipazione al reality, e che per questo lui aveva comunicato a parenti, amici e clienti che sarebbe partito per un viaggio di lavoro all’estero.

La confessione di Lorenzo Remotti

Il racconto di Lorenzo riportato dai colleghi di Biccy.it: “Visto che c’è scritto che non devi dire che partecipi. Quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Perché lo dici alla sorella che poi lo dice all’amica e dopo lo sanno tutti. Allora io cosa ho fatto? Ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca. E che io sarei dovuto andare in Germania per un periodo. Anche perché io ho dovuto fare tutte le consegne degli ordini, essendo un calzolaio avevo molti ordini.

Mi sono fatto tre settimane di ferie, ma solo una effettiva a l’isola d’Elba. Poi il resto lavoravo con mia moglie in negozio mentre era chiuso. Quando ho riaperto sapevo che sarei venuto qui il sette o l’otto settembre. Quindi ho preso pochi altri ordini e la gente iniziava a dirmi ‘in che zona della Germania vai?’. Io non amo dire le bugie, mi urta proprio. Piuttosto dico che sono cavoli miei. Infatti dicevo ‘per scaramanzia non parlo e non dico nulla’.

Infatti stasera in diretta mi sono scusato con amici e parenti per aver detto una bugia. Il negozio adesso? Sta chiuso, non ho trovato nessuno che volesse imparare il mio mestiere da tenerlo poi con me e mia moglie. Non trovo nessuno, i pochi che avevo trovato dopo cinque minuti mi veniva voglia di scrollarli, perché è un lavoro che devi farlo solo se lo ami tanto. Comunque quando mi hanno chiamato per dirmi che dovevo venire pensavo fosse uno scherzo. Mi sono detto ‘stai a vedere che è quel balengo del mio amico che mi ha fatto scendere a Roma’. Perché ho uno che conosco che fa queste robe qui e pensavo fosse stato lui a chiamarmi”.