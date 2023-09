Ieri, lunedì 11 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Insieme ad Alfonso Signorini, in studio di sono Cesara Buonamici come unica opinionista e Rebecca Staffelli alla postazione social.

Ovviamente, era tanta la curiosità nel vedere la storica giornalista del Tg5 in vesti per lei del tutto inusuali, e come sarebbe stato il debutto della speaker di Radio 105. Al netto dell’idea che ognuno si è fatto e dei giudizi, che però sarebbe bene rimandare più in là, a far storcere il naso agli aficionados del reality show è stato il fatto che nessuno ha fatto menzione delle due ex opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e di Giulia Salemi, quest’ultima divenuta negli anni una sorta di icona del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha prima presentato Cesara Buonamici e poi Rebecca Staffelli, ma nessun saluto a chi le ha precedute. Il popolo social si è sollevato, facendo capire di non aver apprezzato la mossa del conduttore, soprattutto per ciò che riguarda l’ex “bastarda col tablet”, che può contare su un vero e proprio esercito di seguaci.

Al momento, nessuna reazione da parte di Sonia, Orietta e Giulia, che non si sono ancora espresse, tantomeno in merito al debutto della nuova edizione “sobria” del Grande Fratello.