Con l’arrivo della nuova edizione del Grande Fratello è tornata anche la seguitissima diretta su canale 55 (Mediaset Extra), anche se quest’anno ci saranno alcune modifiche.

La diretta dalla Casa chiude prima

Se nelle edizioni Vip, infatti, i telespettatori potevano seguire i concorrenti dalle 9 del mattino fino alle 7, quest’anno le cose saranno differenti. Il live, infatti, sarà disponibile fino alle 3 di notte, per poi ripartire alle 9 del mattino. Il motivo? “Questioni di produzione”, ha annunciato Alfonso Signorini sul finale della prima puntata: “Potete seguire i daytime su Canale 5, le strisce su La5 e la diretta sul canale 55 Mediaset Extra. Vi voglio informare che il live però nella notte si ferma alla 3, per poi riprendere alle 9 del mattino – ha detto il conduttore -. Questo per ragione produttive. Almeno per adesso questi sono gli orari, poi vedremo più avanti”. Ma il popolo social ha già palesato tutta la sua disapprovazione. Infatti, come ci hanno insegnato le passate edizioni, in piena notte succede praticamente di tutto.

Dove seguire il Grande Fratello

Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt), con i collegamenti live (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). A tutto questo, si aggiungono le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 live nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13.00).

Grazie a Mediaset Infinity, al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram) sarà possibile seguire le vicende della Casa e rimanere sempre aggiornati sulle vicende dei concorrenti.