Lunedì 11 settembre sono entrati nella Casa del Grande Fratello i primi quindici concorrenti (10 Nip e 5 Vip). Venerdì, in occasione della seconda puntata del reality show, varcheranno la soglia della porta rossa altre nove inquilini, di cui tre persone famose (Fiordaliso, Rosanna Fratello e Ciro Petrone). E a proposito dei nuovi ingressi, Lorenzo Remotti, uno dei gieffini rinchiusi nel tugurio, ha spoilerato un nome in diretta.

Lo spoiler di Lorenzo Remotti

“Alfonso ha detto che entreranno altri. Ci sono altri vip, entra pure Pierino! Sì qua fanno entrare Alvaro Vitali”, ha detto il calzolaio. Ma non si tratta di una rivelazione. Lunedì, infatti, l’attore che ha interpretato Pierino ha spiegato perché non sarà al Grande Fratello.

Alvaro Vitali: "Alfonso mi voleva al Grande Fratello, ma..."

“Ciao ragazzi, faccio un saluto i miei fan che, come me, siete stati delusi. In questi mesi ha girato tanto la notizia che io dovevo fare il ‘Grande Fratello’. Ed era vero, mi ha contattato Alfonso Signorini che mi voleva assolutamente con loro nel programma. Io ero felicissimo perché volevo farmi vedere da voi e stare con voi, farvi fare qualche risatina anche dentro Casa. Però purtroppo questo non sarà possibile.

Purtroppo io ho questa brutta asma che specialmente nel periodo estivo o, quando sta cambiando dall’inverno all’estate, mi vengono degli attacchi e non riesco a stare tranquillo e non riesco a respirare bene. Per cui, per questa cosa, non sono potuto andare al Grande Fratello. Mi dispiace tantissimo, molto tantissimo, non si dice molto tantissimo, ma io lo dico perché si capisce almeno quanto volevo fare questa esperienza. Quindi come vi ho detto, stasera non mi vedrete nella casa del Grande Fratello. Ma saluto tutti coloro che entrato nella Casa e faccio un grosso in bocca a lupo ad Alfonso Signorini”.