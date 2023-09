Pensavate che la nuova edizione del Grande Fratello potesse spazzare via con un colpo di spugna gli ex vippioni? Assolutamente no, anche perché ci pensano loro stessi a mantenere alta l’attenzione.

Di chi stiamo parlando? Sì, avete capito, di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Perché dopo la sfilata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, con tanto di bacio appassionato che ha mandato in visibilio i numerosissimi fan della coppia, pare che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip abbiano litigato di nuovo. Ma facciamo un passo indietro.

Incidente in moto d'acqua per Daniele Dal Moro

Due giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto preoccupare e non poco i sui sostenitori. Infatti, è rimasto coinvolto in un incidente in modo d’acqua che gli ha causato un trauma facciale. A raccontarlo è lui stesso su Instagram: doveva essere una tranquilla domenica tra amici al lago, quando durante una gita è stato sbalzato dal mezzo acquatico. Il colpo è stato così forte da procurargli una vistosa ferita sull'occhio: "Ok, sto andando in ospedale", ha scritto Dal Moro sulla foto in cui mostrava il taglio. Da lì la corsa all'ospedale Pederzoli, a Peschiera del Garda (VR).

Il referto dell'ospedale

Dopo la pubblicazione della story, Daniele Dal Moro è scomparso dai social per circa due ore, tempo in cui presumibilmente si è recato al Pronto Soccorso per sottoporsi agli accertamenti del caso. Dopo un po', per fortuna, il 33enne è tornato attivo postando il referto medico, che parla di trauma facciale dopo una caduta accidentale dalla moto d’acqua. Ecco i dettagli dal documento dell'ospedale: “Trauma facciale con la moto d’acqua, nega perdita di coscienza. Vigile, orientato, fasia corretta, non deficit neurologici in atto. Ferita della palpebra superiore. Si confeziona sutura intradermica con ethilon 4/0 VAT in ordine”.

Daniele rivela: "Oriana se n'è altamente fregata"

E ora veniamo alla stretta attualità. Questa mattina, Daniele ha fatto capolino su Twitter condividendo un suo messaggio vocale nel quale, udite udite, rivela che Oriana Marzoli “se n’è fregata altamente di quanto gli era accaduto”: “Non sto tanto bene, il mio occhio è peggiorato, dovrò fare una visita oculistica. Al di là di questo, la situazione con Oriana è molto complessa […]. A tempo debito vi racconterò tutto quanto, sta di fatto che questa persona fino all’altro giorno se n’è altamente fregata. Non ha assolutamente tenuto i comportamenti di una persona che sta per allontanarsi dall’uomo della sua vita per così tanto tempo (Oriana parteciperà al Gran Hermano Vip, ndr). Io penso di aver sempre accettato tutto, ma ricordatevi che io sono una persona, e come tutte le persone soffrono e soprattutto mi devo arrangiare. Non sono una persona falsa, ve l’ho dimostrato tante volte. Per voi è un passatempo seguirci, ma questa è la mia vita vera quindi non è facile. Basta”.