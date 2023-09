La nuova edizione del Grande Fratello ha preso il via da poco più di 24 ore, ma già sono iniziati i paragoni tra il cast attuale e quello dello scorso anno. Nelle ultime ore, una delle protagoniste della passata edizione, Antonella Fiordelisi, ha dato il via ad una polemica in risposta ad un video condiviso su Twitter.

I nuovi gieffini criticano gli ex vipponi

Samira Lui, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi commentano gli ex vipponi, spendendo per loro parole tutt’altro che carine: “Litigavano sempre, non volevano lavare i piatti, cucinare o mettere in ordine le cose", dice Samira. "Era gente che non aveva mai fatto niente, hanno avuto sempre la mamma e papà a casa che gli facevano tutti", ribatte Giuseppe; "Io so solo che erano persone molto diverse da noi", conclude Anita.

La replica di Antonella Fiordelisi

Durissima la risposta da parte di Antonella Fiordelisi: “Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni”. Le parole dei nuovi gieffini non sono dunque piaciute all’influencer campana, la quale ritiene che in questo modo non si faccia altro che alimentare un clima già teso tra gli ex concorrenti della settima edizione e la produzione. Un clima che si è surriscaldato ulteriormente in seguito alle affermazioni di Alfonso Signorini a Verissimo. Due giorni fa, anche Daniele Dal Moro aveva pubblicato un tweet riferito al conduttore (“Pelato infame!”).