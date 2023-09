Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono nuovamente in crisi (e sai che novità!). Dopo il bacio appassionato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, che ha mandato in visibilio i numerosissimi fan della coppia, tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe calato nuovamente il gelo.

Con un audio condiviso su Twitter, Daniele ha manifestato tutta la sua disapprovazione per il fatto che la fidanzata partecipi al Gran Hermano Vip: “Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei. Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai!”.

Gli Oriele accendono le candele per le "good vibes"

Nel frattempo, i fan della coppia, gli Oriele, seguendo il suggerimento di una cartomante, avrebbero acceso alcune candele di buon auspicio per diffondere le “energie positive”, con l’obiettivo di far sopravvivere la relazione tra Oriana e Daniele durante i mesi in cui la “reina” sarà rinchiusa nella Casa più spiata di Spagna.