Lunedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5, ha debuttato la nuova edizione del Grande Fratello all’insegna della sobrietà. Quindici i concorrenti che sono entrati nella Casa più spiata d’Italia: Paolo Masella, macellaio romano; Giselda Torresan, operaia veneta; Grecia Colmenares, regina delle telenovelas; Alex Schwazer, marciatore accusato di doping ed ex campione olimpico; Beatrice Luzzi, l’ex Eva Bonelli di Vivere; Letizia Petris, fotografa; Rosy Chin, nota chef di Milano; Massimiliano Varrese, attore e ballerino; Giuseppe Garibaldi, collaboratore scolastico calabrese; Angelica Baraldi, che lavora in un’azienda di informatica; Marco Fortunati, maestro di sci e tassista; Samira Lui, professoressa de L’Eredità; Lorenzo Remotti, calzolaio; Anita Olivieri; account manager in un’azienda di automotive; Vittorio Menozzi, ingegnere e modello di Parma.

Nel corso del secondo appuntamento settimanale del reality show, che andrà in onda questo venerdì, entreranno nella Casa nuovi concorrenti (non si conosce il numero esatto). Tra questi dovrebbero esserci le cantanti Fiordaliso e Rosanna Fratello, e Ciro Petrone, ex attore del film Gomorra ed ex volto di Temptation Island Vip.

La segnalazione sui nuovi presunti concorrenti del Grande Fratello

In merito proprio ad i nuovi gieffini che dovrebbero entrare nella Casa, è arrivata una segnalazione in direct ad Amedeo Venza. La persona in questione sostiene di essere stata presente in studio durante la puntata di lunedì in attesa di entrare nella Casa. Ma non solo. Ha rivelato anche che insieme a lui, mischiati tra il pubblico, c’erano anche il fratello di Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e Donne, e Carola Carpanelli, ex corteggiatrice e scelta di Federico Nicotera, con il quale, però, la storia d’amore è giunta al capolinea.