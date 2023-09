Clamoroso colpo di scena nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Giuseppe Ferrara, alias “American Boy”, ha chiesto alla sua fidanzata Gabriela Chieffo di sposarlo.

I due ragazzi originari di Scafati sono stati due dei protagonisti assoluti della decima edizione di Temptation Island. La 19enne, ferita dalle attenzioni rivolte dal compagno alla tentatrice Roberta De Grazia, si è lentamente convinta di voler mettere la parola fine alla relazione e ha baciato il single Fouad. Durante il falò di confronto, Gabriela ha mantenuto il proposito di restare single, salvo poi tornare sui suoi passi di fronte alla richiesta di un secondo falò ricevuta da Giuseppe.

Di recente, rispondendo alle curiosità dei followers, la Chieffo aveva dichiarato: “Non mi fido di nessuno. Sarà un mio difetto ma non riesco a fidarmi facilmente. Con Giuseppe io rimango sempre in allerta perché non mi faccio prendere in giro due volte. E lui lo sa bene come deve comportarsi. Non c’è bisogno che glielo dica io”.