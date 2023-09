Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne, durante la quale c’è stato l’attesissimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che dopo essersi lasciati durante il falò di confronto a Temptation Island non si erano più incontrati.

Finita la puntata, Mirko ha dato appuntamento ai followers per una diretta la sera stessa, promettendo che avrebbe svelato tutta la verità in merito alla situazione tra lui, Perla e Greta.

Mirko Brunetti, tutta la verità della situazione tra lui, Perla Vatiero e Greta Rossetti

“Greta è stata in silenzio davanti a tutti gli insulti che ha ricevuto, che non c’entra neanche niente lei, falli a me gli insulti. E’ stata definita come una tr*ia, una escort, e Greta è stata zitta. Dopodiché sui social Perla ha continuato a parlare di noi e ha messo le storie ‘Io non ho parole, Greta è ossessionata da me’. Greta cosa? Che aveva 160 mila followers pure cinque mesi fa e non ha mai parlato di nessuno […].

Vi sfido a stare con una persona che non vi fa fare niente, né uscire con gli amici, né fare una partita di calcetto. Non voglio rinfacciare le cose, però è così. Non credete al vittimismo di Perla post programma, l’ha usato solo per uscirne il più pulita possibile. La puntata di Uomini e Donne è stata registrata a metà agosto, e tutto quello che è successo è successo un mese prima di agosto, e anche i like e gli insulti a Greta ci sono dopo la metà di agosto. Perché davanti alle telecamere vuoi fare tanto quella che è precisa, bellina e poi in realtà nei fatti sei un’altra? Perché sui social vuoi passare da vittima? Vuoi farmi passare per quello che non sono? […].

Poi non ascoltate le cose che si dicono in giro, che io e Greta siamo finti, che ci siamo lasciati, ne possono dire tante, la realtà dei fatti è quella che viviamo noi. Siamo stati coerenti senza mai insultare nessuno, ci siamo vissuti noi anche a costo di prenderci degli insulti da qualcuno […].

Perché sono stato con Perla se non mi piaceva il suo carattere? Dovete capire che quando si ama e si sta in una relazione, almeno per come sono fatto io, si spera che le cose migliorino. Era diventata una relazione tossica, qualcuno doveva prendere coraggio: sono stato io, passo da stron*o? Non mi interessa, ma a me quello che interessa è raccontare come sono andate le cose negli ultimi mesi, perché una ragazza non si può sentire dare della tro*a, escort per due mesi, e poi nonostante questo l’attacca e vuole passare da vittima, questo non lo accetto”.