Oggi, lunedì 11 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Una delle protagoniste è stata senza dubbio Pinuccia, che per un lungo periodo ha fatto parte del Trono Over.

L’ex dama si è presentata in studio nell’inedita versione di cantante. Infatti, quest’estate Pinuccia ha pubblicato il suo primo tormentone estivo: si tratta di una canzone sull’amore che fa riferimento proprio a Uomini e Donne.

Maria De Filippi ha quindi raccolto gli appelli degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che avevano chiesto alla conduttrice di invitare Pinuccia nella prima puntata per cantare live la sua canzone. L’ex dama è quindi entrata in studio con un lungo vestito color rosa e una grande cappello in paglia e con tanto di autotune è partita con il brano, che si intitola "Canzone di Pinuccia".

Ma come ha reagito la padrona di casa alla performance canora di Pinuccia? Guarda la foto in basso per scoprirlo: