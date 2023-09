Paolo Masella è entrato nella Casa del Grande Fratello affermando di non aver mai visto in vita sua una puntata del reality show. Il macellaio romano ha anche detto di non utilizzare i social network (anche se alcune fonti hanno rivelato che sia un modello abbastanza affermato e che abbia chiuso i suoi profili prima di entrare al GF). Tuttavia, in queste ore è spuntato un video che lo inchioderebbe.

Paolo Masella sbascherato da un video

Mentre chiacchiera con Rosy Chin, Paolo sembra aver in mente una fotografia precisa di quello che accadrà: ha spiegato alla chef cosa potrebbe succedere dopo l’ingresso degli altri concorrenti, che avverrà nella puntata di venerdì sera. Ha parlato sapientemente anche di nomination e strategie, tutte cose che, se non hai mai guardato il Grande Fratello, non puoi conoscere.