Paolo Masella è uno dei nuovi concorrenti Nip del Grande Fratello. E’ l’unico tra di loro, almeno fino ad ora, a non essere iscritto a nessun social network. Ha 25 anni è la sua professione è quella di macellaio. Prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, ha dichiarato di non aver mai visto il Grande Fratello. È un single e si è dichiarato innamorato soltanto di sua madre.

La vita privata di Paolo Masella è molto "abbottonata". Sappiamo che il venticinquenne ama trascorrere il tempo libero in palestra e con gli amici d'infanzia. Sappiamo che è single e che magari potrebbe trovare l'anima gemella proprio all'interno della casa del Grande Fratello. Lui ha confessato che il suo lavoro lo mette spesso di fronte a belle occasioni per conoscere donne, ma per adesso è ancora uno spirito assolutamente libero. Il dettaglio più interessante resta quello del suo "no ai social": un atteggiamento che sorprende molto perché in assoluta controtendenza, soprattutto per un ragazzo della sua età.

Paolo Masella: "Napoli ha poca storia culturale"

Intanto, nelle ultime ore, Paolo è finito nel mirino degli utenti per alcune affermazioni di cui si è reso protagonista all’interno della Casa. Secono il gieffino, la città di Napoli “avrebbe poca storia culturale”: “Napoli non rientra neanche nelle prime cinque perché ha poca storia culturale e artistica. Ti direi Roma, dopo Roma ti direi Firenze, dopo Firenze ti direi Venezia…”. A quel punto interviene Massimiliano Varrese: “Napoli è una delle città con più bellezze d’Europa…”. Ma Masella insiste: “Se io ci vado in giro, non ci vedo tutte queste bellezze…”. “Ma Napoli ha un centro storico pazzesco”, ha replicato ancora Varrese. “Ma a me ci sono regioni che trasmettono più cultura…”.

Vorremmo ricordare a Paolo che a Napoli c’è Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino, il Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, il Duomo, il Chiostro di Santa Chiara, Castel Sant’Elmo, la certosa di San Martino…