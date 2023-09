Nikita Pelizon è stata la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer triestina, nonostante abbia diviso il pubblico, è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori de reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nikita Pelizon cita Luca Onestini

Intervistata da Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia per SDL TV, Nikita ha raccontato di essere rimasta in buoni rapporti con diversi ex coinquilini: “Sono rimasta in buoni rapporti con diverse persone, questo è uno dei pochi reality che mi ha regalato un po’ di amicizie, perché non sono solita riuscire a fare amicizie con tante persone. Sono solitaria, quindi non è che mi vedete spessissimo fuori con gli altri, resto a casa a dipingere, a leggere e a meditare. Però, se mi chiamano e mi dicono che stanno male sono la prima che va a casa e gli porta i farmaci. Risponderei ad Antonella Fiordelisi, anche a Luca Onestini, non ho problemi”.

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, l’ex vippona ha rivelato di essere single: “Non sono fortunata in amore, perché ci sono tanti tipi di amori, non solo quello di una relazione. Con Valerio non c’è stata nessuna ripresa. Sono single, sto bene con me stesse, se arriva l’amore va bene, ma non lo sto cercando”.

"Conosco una concorrente del Grande Fratello"

Infine, Nikita Pelizon ha rivelato di conoscere una nuova concorrente del Grande Fratello, ovvero Rosy Chin: “C’è una ragazza che conosco dentro, Rosy, quindi sono già di parte”.