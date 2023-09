E’ stato trasmesso in anteprima per la stampa l’episodio The Ferragnez Sanremo Special, prodotto da Banijay Italia per Amazon Prime Video. L’episodio, ovviamente, è incentrato sulla lite e la successiva crisi tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio che quest’ultimo ha dato a Rosa Chemical sul palco dell’Ariston lo scorso febbraio.

Cos'è accaduto dietro le quinte del Festival di Sanremo

Fanpage.it ha fornito alcuni sorprendenti retroscena avvenuti dietro le quinte del Festival tra l’imprenditrice digitale e il marito: “I minuti che sono seguono sono i più chiacchierati dell’ultimo Festival, anche e soprattutto per l’assenza di immagini Rai che potessero riprendere la Ferragni dietro le quinte, vista la presenza della troupe di Amazon. Nello speciale vediamo Fedez seguire sua moglie dietro le quinte, con le che gli dice imbarazzata: ‘Meno male che non dovevi fare niente”. ‘Mi dispiace’, risponde lui. ‘Sì, va beh amore, però dai… Avevo detto di non fare casini’ controbatte Chiara. A quel punto Fedez dice: ‘Ma cosa ho fatto? Puoi non arrabbiarti con me?’. ‘Sì, va beh ciao, ci vediamo dopo’, taglia corto la Ferragni per tornare nei camerini dove poi, frustrata, pronuncia forse la frase più significativa a favor di telecamera, ma rivolta ai suoi collaboratori: ‘Che due cog***ni, minc*ia, non lo possiamo portare da nessuna parte”.