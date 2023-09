Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è andato in onda il confronto tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura. L’ex coppia che ha partecipato alla decima edizione di Temptation Island si è lasciata durante il falò di confronto finale dello scorso luglio.

"Manuel ha chiesto a Roberta di corteggiarla"

Nel frattempo, pochi minuti fa è arrivata una segnalazione in direct a Deianira Marzano che, se confermata, avrebbe del clamoroso: “Ciao Deia, oggi abbiamo assistito nella puntata di Uomini e Donne al confronto tra Manuel e Francesca – scrive la followers dell’esperta di gossip - Subito dopo, io e la mia migliore amica abbiamo telefonato ad una parente della mia amica che è una signora del parterre Over per commentare insieme. E lui ci ha rivelato che durante la registrazione, ai saluti finali Manuel si p avvicinato a Roberta Di Padua per salutarsi e proporle di corteggiarla perché era molto interessato”.

Roberta Di Padua: "Manuel è tanta roba"

Lo scorso luglio, durante la prima puntata di Temptation Island, Roberta Di Padua aveva espresso il suo apprezzamento per Manuel Maura: “E Manuel da dove è uscito? Tanta roba…”. Sui social, in molto avevano notato l’apprezzamento della dama del Trono Over e l’hanno criticato, tanto che lei stessa è dovuta intervenire: “Volevo solo puntualizzare una cosa rispetto a delle notizie che sono uscite. Due giorni fa stavo con delle mie amiche e stavo guardando Temptation Island. Questo per me è un periodo di alti e bassi, molti bassi, a tratti bassissimi, e quindi mi sono lasciata andare ad un commento verso una persona. Da lì si è scatenato l’inferno. Volevo dire che era solo un complimento. Forse quello è stato l’unico momento così un po’ con il sorriso, in questo momento in cui non sono proprio al top. Quindi è inutile fare tante polemiche, ho detto solamente quello che pensavo. Quello che, secondo me pensano anche tantissime donne, ma che non hanno il coraggio di dire”.