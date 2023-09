I nuovi concorrenti del Grande Fratello hanno varcato la porta rossa da neanche 48 ore ed è già esplosa la polemica per una frase di uno di loro. Stiamo parlando di Paolo Masella, che prima ha definito Napoli “una città priva di cultura”, per poi sciolinare previsioni e strategie in vista dell’ingresso dei nuovi inquilini, quando ha apertamente dichiarato di non aver mai guardato il reality show di Canale 5.

Alex Schwazer si allena per Parigi 2024

Ma non è tutto. Alcune ore fa, il macellaio romano (che molti dicono in realtà sia un modello), se n’è uscito con una frase decisamente infelice nei confronti di Alex Schwazer. Il marciatore, campione olimpico di Pechino 2008, nella sua clip di presentazione ha detto di volersi preparare per le gare di qualificazione ai Giochi di Parigi 2024, perché il prossimo luglio terminerà la sua lunga squalifica per doping (la seconda, quella per la quale lui si è sembra dichiarato innocente). La produzione del Grande Fratello gli ha infatti messo a disposizione un tapis roulant altamente performante che gli consentirà di prepararsi al meglio per le gare.

La frase infelice di Paolo Masella

Mentre Alex si allena, Paolo si avvicina e gli dice: “Oggi ci si ricomincia a drogare!”. Poi si corregge: “Ehm, a fare gli integratori”. Insomma, uno scivolone che non è passato inosservato, con il video del momento che è già diventato virale sui social.