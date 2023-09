Una nuova concorrente del Grande Fratello fa coming out. Si tratta di Letizia Petris che, nonostante ne abbia parlato apertamente online, non lo ha ancora fatto all’interno della Casa.

Letizia Petris: "Sono stata un'anno e mezzo con una donna"

Proprio come Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini della scorsa edizione, anche la fotografa ha avuto una storia con una donna sottolineando, però, di preferire in generale l’universo maschile. Lo ha confessato a Casa Samsara in diretta su Twitch, dove è stata incalzata dal conduttore:“Sei molto aperta con le donne vediamo. Ma hai mai fatto qualcosa con una donna?”. Un quesito diretto al quale la gieffina ha risposto serenamente.

“Certo. Sono stata un anno e mezzo con una donna. Non mi vergogno di dirlo. Ne ho avute tre in tutto. Se preferisco stare con un uomo o una donna? Un uomo. A livello sessuale preferisco l’uomo, a livello mentale preferisco la donna”. Quando poi l’intervistatore le ha chiesto se preferisse stare con un uomo Letizia Petris ha sottolineato: “Sì, a livello sessuale è più soddisfacente“.