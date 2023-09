Francesca Sorrentino e Manuel Maura si rincontrano nello studio di Uomini e Donne. L’ormai ex coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island si è detta addio durante il falò finale, andato in onda lo scorso luglio. Nello studio del dating show di Maria De Filippi, lei, in lacrime, ha confessato di essere ancora arrabbiata con lui.

Il faccia a faccia tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura

Francesca e Manuel si sono rivisti oggi nello studio di Uomini e Donne per raccontare gli ultimi mesi da separati. "Ci siamo sentiti dopo la puntata del falò, è stata una chiamata nella quale ci trovavamo in mood differenti. Lei pacifica, io nervoso" ha iniziato lui. "Poi ci siamo incontrati in spiaggia e un'altra volta in paese", ha proseguito lei prima di spiegare perché, dopo i primi incontri pacifici, si è infuriata: “Oggi ho la rabbia perché poco prima di incontrarlo una ragazza mi ha raccontato che lui le aveva detto che io lo avevo maltrattato, che non lo volevo. Ha detto così per fare bella figura”.

"Ci sono dei momenti in cui Francesca mi manca, sarei stupido a dire il contrario. Ad agosto la testa è più libera, ho avuto questi pensieri. Voglio la mia libertà e la mia leggerezza. Ad oggi purtroppo non riesco a farmi bastare una relazione", ha continuato Manuel Maura. "Io gli voglio bene, ma mi fa rabbia ad oggi. Come fa a non capirlo? Non credo più a niente di ciò che dice. Sono arrabbiata perché quando sono entrata nel programma immaginavo che ci saremmo lasciati, avrebbe potuto anche cornificarmi, dire ‘non ho fatto niente’ come se fosse un vanto, questo mi fa arrabbiare” ha proseguito Francesca Sorrentino con gli occhi pieni di lacrime.

Maria De Filppi fa una proposta a Francesca Sorrentino

Maria de Filippi ha confessato a Francesca Sorrentino di aver ricevuto molte richieste da parte di telespettatori che desideravano di vederla sul trono. "La redazione è venuta da me a chiedermi ‘che ne pensi?’. Io te lo avrei proposto, ma per come ti vedevo e per come ti ho visto, sei così concentrata su di lui, penso che non sei pronta. A volte si fa fatica a chiudere i capitoli", sono state le parole della conduttrice. "Hai fatto bene a dargli amore, non hai sbagliato. Lui te lo ha detto che ha sbagliato. Ma il giorno in cui lui tornerà a bussare, che farai?", le ha poi chiesto. "Gli dico, torna dove sei stato questa estate", la risposta. "Io spero di non tornare indietro, non vorrei farle ancora del male. Sarei uno st*nzo", ha interrotto lui. "Se tu mai dovessi aver voglia, puoi chiamarci. Sei intelligente, sai se è il caso", ha concluso Maria de Filippi. "Ad oggi non sarei pronto io, non credo lei sia pronta", ha risposto Manuel, "Ma pensa a te" ha sbottato la Sorrentino, che ha poi continuato: "Io non sono perfetta, ho sbagliato anche io, la mia gelosia è stata accentuata dal tuo atteggiamento. Sono arrabbiata con te per tutto quello che è successo, per quello che è successo dopo. Siamo diversi, tu sei leggero, io sono più profonda. Non puoi pretendere che io non sia rabbiosa con te, ho investito tanto per un rapporto con questi risultati. Torno a casa".