Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, ha fatto il suo ingresso in studio la nuova tronista Manuela Carriero.

L’ex volto di Temptation Island, archiviata la relazione con l’ex vippone Luciano Punzo, ha deciso di rimettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi. Ma agli appassionati non è passata inosservata la presenza tra i corteggiatori di un notissimo cantante neomelodico, Angelo Famao.

Nella foto che vedete in alto, Angelo è il ragazzo in seconda fila con indosso una camicia verde. Nato a Catania nel 1996, Famao è particolarmente amato dalle ragazzine e, nonostante sia un siciliano doc, canta in dialetto napoletano. Su Instagram, il cantante conta quasi 350 mila follower. Riuscirà Angelo a conquistare il cuore di Manuela Carriero?