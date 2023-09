Nella Casa del Grande Fratello l’aria è cambiate. Le nuove direttive imposte da Pier Silvio Berlusconi non consentono più certe volgarità a cui il pubblico ha assistito nelle passate edizioni. I nuovi concorrenti, molti dei quali persone “comuni”, sono stati messi in guardia, ed è così che le loro prime ore nella Casa hanno finora un unico e comune denominatore: il terrore di commettere un passo falso.

Inquilini "terrorizzati" dall'idea di fare un passo falso

Gli inquilini si mostrano talmente “impauriti” di cadere in errore che persino una banale scenetta li fa sobbalzare. E’ il caso di Rosy Chin, che in cucina sta scherzando con Massimiliano Varrese: quando l’attore, coltello in mano, mima il film Scream, la chef lo frena: “Nooo! Secondo me è pericoloso. Poi pensano che è pericoloso!”. Varrese rinuncia alla gag e torna a cucinare.

Situazione simile nel Tugurio, la zona disagiata della casa, dove prendere un caffè è utopia. A Lorenzo Remotti fanno credere che in realtà la macchinetta c’è (“Se riuscite a farlo io un bicchierino me lo sparo”, afferma quasi entusiasta), fin quando Anita Olivieri non pone fine alla sua gioia: “Stavamo scherzando”. E il calzolaio: “Allora andate affancu*o". Occhi sbarrati della gieffina, che tra il panico e l’ironia afferma: “Lorenzo in confessionale”. Il concorrente, tra l’altro, in confessionale c’è stato già e rivela una vera e proprio sfuriata “dall’alto” nei loro confronti; non è chiaro, però, il motivo.

Ieri, mentre si trovava in cucina con alcuni in coinquilini, Rosy stava intonando la nota canzone “Besame mucho”, ma ha sostituito la parola “mucho” con “Er buc*o”! Manco a dirlo, un istante dopo gli autori l’hanno chiamata in Confessionale. Una cosa è certa: nella casa, e non solo, c’è una calma apparente, per non dire forzata.