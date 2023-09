Sono passate quasi 72 ore dall’ingresso dei nuovi inquilini nella Casa del Grande Fratello. Nell’attesa del secondo appuntamento settimanale, previsto per venerdì 15 settembre in prima serata su Canale 5, i telespettatori hanno avuto modo di osservare i nuovi concorrenti, ed alcuni hanno già profetizzato quali potrebbero essere le potenziali show. Come spesso accade, infatti, la nascita di relazioni sentimentali è una delle componenti che più appassiona il pubblico.

Le possibili "ship" secondo il popolo di Twitter

Le cosiddette “ship”, anche in questa edizione, non sono tardate ad arrivare. La prima riguarda Massimiliano Varrese e Angelica Berardi: i due hanno trascorso molto tempo insieme e alcuni giurato di averli visti scambiarsi sguardi particolarmente intensi che lascerebbero pensare ad una particolare attrazione fisica e mentali.

Un’altra possibile ship è quella formata da Anita Olivieri e Vittorio Menozzi, entrambi reclusi nel tugurio, la zona più disagiata della Casa di Cinecittà.