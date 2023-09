Si è (finalmente) verificata la prima discussione della nuova edizione del Grande Fratello con protagoniste Beatrice Luzzi e Rosy Chin. L’incomprensione è nata in quanto l’ex Eva Bonelli di Vivere ha fatto presente alla chef italo-cinese che, ogni qualvolta un inquilino vuole mangiare, deve prima chiederle il permesso.

Grande Fratello, arriva la prima discussione tra i concorrenti

“C’è questo aspetto, come posso dire, non di sudditanza, ma che se uno vuole mangiare te lo devo chiedere. A me non frega niente, però è strano”, ha detto Beatrice. “E’ vero, me lo devi chiedere”, ha replicato Rosy. “Ma è un po’ strano, però io te lo chiedo, non ti preoccupare. Se però un giorno mi trovi in cucina non ti arrabbiare”, ha ribattuto l’attrice. “Ma stai scherzando? Assolutamente no”, le parole di Rosy.

“Mi hanno chiamato in Confessionale per chiedermi delle cose – prosegue la Luzzi –, e io ho detto non riesco a fare queste riflessioni perché sono affamata. E allora mi hanno chiesto di accelerare e di darmi da fare, ma non c’era niente… capito. Quello che ti voglio dire, ho capito tutto, però tu fai anche un passetto indietro. Nel senso, è verissimo che la cucina è il tuo elemento e che ti dobbiamo chiedere visto che fai tutto tu, se vogliamo mangiare e tutto, però questo non è un accordo”. “Se vuoi cucinarti, cucinati, non devi chiederlo a me, non è mia la cucina. E’ un piacere per me cucinare per tutti, ma nel momento in cui tu hai fame e ti sto occupando la cucina, non è che ti devi sentire in obbligo come se io avessi preso territorio, capito?”, ha concluso Rosy.

Insomma, sorgono le prime piccole incomprensioni tra i nuovi concorrenti. Ed era ora...