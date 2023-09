Sono passate poco più di 72 ore dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello dei nuovi concorrenti. Ieri sera, i ragazzi che vivono nel tugurio hanno affrontato discorsi particolarmente profondi, e Vittorio Menozzi si è lasciato andare ad un’affermazione che ha provocato la prima censura in questa nuova edizione da parte della regia.

Il modello originario di Parma ha infatti dichiarato di aver fumato dei “sigarini un po’ strani", che per tutta la notte gli facevano fare dei viaggi: “Mi facevo dei sigarini un po’ particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte… Si partiva tutta la notte”. Samira Lui preoccupata ha risposto: “Oddio, io pensavo intendessi altro, cose diverse che a me fanno paura”. Il ragazzo però l’ha subito tranquillizzata: “No, quello no”.

Vittorio Menozzi e la sua vita sentimentale

Vittorio ha anche confessato a Giuseppe Garibaldi di non aver mai avuto relazioni lunghe, e la più importante risale a quando era ancora minorenne: “Se una ragazza dice che gli piaccio ma intuisco che ha doppi fini? Anche senza aver fatto il GF faccio il modello e quindi è capitato qualcosa. Io ho il problema di fare fatica con le ragazze perché sono fatto io così. Ho bisogno di avere una certa complicità e fiducia per aprirmi. Se cerco una storia seria? Ti dico di sì. Oddio non penso a una famiglia, sono giovane per pensare a dei figli.

Però gli ultimi anni sono stati costellati da piccole avventure, mi sono divertito. Poi ho pensato quasi solo a me stesso. Sono cresciuto senza sapere cosa significa avere una relazione seria. La mia relazione più lunga è stata di quasi un anno quando avevo 17 anni. Ero in Erasmus e mi sono messo con una a Madrid. Però sapevo già che sarebbe finita. Lei sarebbe dovuta tornare in Russia e io in Italia. Quindi no, non ho mai avuto in passato relazioni così lunghe come le hai avute tu, Giuseppe”.