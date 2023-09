La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, tanto passionale quanto turbolenta, è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono detti addio lo scorso giugno, dopo la famosa diretta su Instagram dell’influencer campana nella quale, in lacrime, accusava l’ormai ex fidanzato di pensare esclusivamente a fare il cantante e di sentirsi sfruttata, oltre a lamentare il fatto che lui non volesse apparire con lei sui social.

La frecciatina di Edoardo dopo il gossip su Antonella e Samuele Ricci

Nel corso dei mesi, i due ex vipponi non hanno mancato di tirarsi a vicenda frecciatine a mezzo social. L’ultima in ordine di tempo risale ad alcuni giorni fa, quando Edoardo, durante la pausa pranzo, è andato a mangiare un panino presso la salumeria “Ricci”. Fate attenzione, il nome dell’attività commerciale è tutt’altro che casuale. Negli ultimi giorni, infatti, voci sempre più insistenti parlano di un flirt tra Antonella e Samuele Ricci, calciatore della Nazionale Under 21 e centrocampista del Torino.

Dal canto suo, la Fiordelisi ha smentito categoricamente durante il gossip in un’intervista rilasciata a Tag24 mentre si trovava alla Mostra del Cinema di Venezia: “Devo ammettere che ogni volta che esco con un amico succede un casino, escono articoli su un presunto fidanzato. La vita privata in questo momento – anche se con il passare del tempo sarà più semplice da gestire – è complicata perché mi accostano a chiunque. Devo abituarmi, anche se forse un po’ mi sono già abituata. Normale dopo un programma televisivo, ci sta. Sono single”.

"Non ho più parlato di questa storia..."

Intanto, nelle ultime ore, Antonella è intervenuta in una room su Twitter, per rispondere ai fan che gli chiedevano ancora della storia con Edoardo e proprio della frecciatina del volto di Forum: “Non ho più parlato di una storia che per me è stata importante. Non ho più voluto dire nulla perché non voglia che ci sia odio nei confronti di questa persona”. Insomma, se non fosse ancora chiaro, l’influencer campana ha voltato definitivamente pagina.