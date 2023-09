La puntata di oggi di Uomini e Donne ha segnato il ritorno nel parterre Over di Barbara De Santi. In apertura di trasmissione, Tina Cipollari nota un “ripescaggio vintage” nel parterre femminile, proprio quello della storica dama.

Volano stracci tra Gemma Galgani e Aurora Tropea

Poi si passa ad un filmato che riassume la discussione tra Gemma Galgani e Aurora Tropea vista nella scorsa puntata. Gemma ha accusato Aurora di aver condiviso una storia “volgare” su Instagram. Le due dame hanno discusso anche al termine della registrazione: Aurora ha invitato Gemma a portare le prove, mentre Gianni Sperti accusa la dama di essere troppo cattiva.

Maria De Filippi discute con Aurora Tropea

A quel punto, Gemma mostra ad Aurora le prove sul suo smartphone, ma Aurora non ci sta: “Il mio nome non c’è. Questa è diffamazione”. La dama minaccia querele, e Gianni legge il contenuto della storia: “È volgarissimo”, ma Aurora è tranquilla: “Sono pulita”. Poi, Sperti, controllando lo smartphone, dà ragione a Gemma e Aurora si arrabbia ancora di più: “Queste sono calunnie”. Anche Maria De Filippi è convinta che Aurora abbia condiviso questa ‘storia’ ma Aurora non ci sta e scatta una discussione tra lei e la conduttrice.

Gianni accusa Aurora di fare i teatrini in studio. Maria De Filippi convince Aurora ad andare a controllare con la redazione. Prima di lasciare lo studio, Aurora chiama l’opinionista “scimmione”.