In attesa del secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello, in onda venerdì 15 settembre, nella Casa iniziano a svilupparsi le prime dinamiche tra i nuovi inquilini. Due, in particolare, hanno attirato l’attenzione del pubblico: Anita Olivieri e Vittorio Menozzi.

Chi è Anita Olivieri

Come ha raccontato nel video di presentazione mandato in onda durante la prima puntata, Anita si occupa di marketing e lavora in un'azienda di automotive (ovvero il settore commerciale in cui sono compresi tutti i veicoli a motore). "Nella vita mi sono fatta il mazzo, ho studiato tanto. Ho due lauree, triennale, magistrale e anche un master a 25 anni", ha raccontato. La ragazza si è professata single, tuttavia, stando ad alcune segnalazioni arrivate in direct a Deianira Marzano, prontamente postate su Instagram dall’esperta di gossip. Anita non sarebbe davvero “sciolta” come ha raccontato: “Anita Olivieri del GF, a parte che nell’ambiente tra comitive non la sopporta nessuno, è arrivista che non puoi capire. Ed è sempre fidanzata con l’amico di un mio amico. Quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single siamo caduti dalla sedia”.

Chi è Vittorio Menozzi

Vittorio, invece, è un modello e ingegnere, e ha già fatto breccia nel cuore del pubblico. Viene da Parma ed è figlio di un ingegnere, e di una musicista. “Queste due anime così diverse hanno dato forma a quello che sono ora io. Mi sono laureato con molta disciplina. Era la mia priorità. Ora sono in quella fase della vita dove sto scoprendo quando posso essere creativo, quanta voglia ho di farla uscire”, ha raccontato nella clip di presentazione.

L'intesa tra Anita e Vittorio

Sia Anita che Vittorio sono rinchiusi nel Tugurio, la zona più disagiata della Casa, e in questi primi giorni i telespettatori non hanno potuto far a meno di notare la complicità che si è instaurata tra i due, tanto che su Twitter già si parla di una possibile “ship”. Anita e Vittorio trascorrono un bel po’ di tempo insieme, e lui non le fa mancare attenzioni e complimenti. Potrebbe dunque nascere la prima coppia di questa nuova edizione del Grande Fratello?