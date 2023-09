Iniziano a sorgere i primi contrasti tra gli inquilini della nuova edizione del Grande Fratello. Ad aprire le “ostilità”, nella giornata di ieri, sono state Beatrice Luzzi e Rosy Chin, che hanno avuto un deciso scambio di battute a causa dell’utilizzo della cucina.

Storie tese tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin

“C’è questo aspetto, come posso dire, non di sudditanza, ma che se uno vuole mangiare te lo devo chiedere. A me non frega niente, però è strano”, ha detto Beatrice. “E’ vero, me lo devi chiedere”, ha replicato Rosy. “Ma è un po’ strano, però io te lo chiedo, non ti preoccupare. Se però un giorno mi trovi in cucina non ti arrabbiare”, ha ribattuto l’attrice. “Ma stai scherzando? Assolutamente no”, le parole di Rosy.

“Mi hanno chiamato in Confessionale per chiedermi delle cose – prosegue la Luzzi –, e io ho detto non riesco a fare queste riflessioni perché sono affamata. E allora mi hanno chiesto di accelerare e di darmi da fare, ma non c’era niente… capito. Quello che ti voglio dire, ho capito tutto, però tu fai anche un passetto indietro. Nel senso, è verissimo che la cucina è il tuo elemento e che ti dobbiamo chiedere visto che fai tutto tu, se vogliamo mangiare e tutto, però questo non è un accordo”. “Se vuoi cucinarti, cucinati, non devi chiederlo a me, non è mia la cucina. E’ un piacere per me cucinare per tutti, ma nel momento in cui tu hai fame e ti sto occupando la cucina, non è che ti devi sentire in obbligo come se io avessi preso territorio, capito?”, ha concluso Rosy.

Alcuni minuti fa, mentre si trovavano in cucina insieme ad altri coinquilini per discutere di cosa mangiare a pranzo e cena, Beatrice ha chiamato Rosy “Susy”, provocando la reazione della chef italo-cinese. “Susy ti sta benissimo”, ha detto l’attrice. “A me piace Rosy, però…”, ha replicato con vena polemica la Chin. Terminata la discussione, Rosy si è confrontata con alcuni compagni di avventura: “Io dico una cosa, poi lei ribalta la cosa e mi viene contro. Lo fa spesso”.

Insomma, è solo questione di ore: a breve scoppierà la vera lite tra le due.