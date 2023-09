Oriana Marzoli ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gran Hermano Vip. Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove è arrivata ad un passo dalla vittoria, la modella venezuelana ha deciso di “concedere il bis” in Spagna, decisione maturata dopo essersi resa conta di avere la strada sbarrata dalla nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Non appena entrata nella Casa più spiata di Spagna, Oriana ha messo subito le cose in chiaro: “Sono fidanzata, lui è di Verona – ha raccontato l’ex vippona ai nuovi coinquilini -. Ci siamo conosciuti al GF Vip e ci viviamo fuori da cinque mesi. Sono molto innamorata, ma non voglio pensarci perché già mi sento morire”.

Oriana al Gran Hermano Vip: "Daniele già mi manca"

Poi, la Marzoli ha rivelato alcuni retroscena che hanno preceduto la sua partecipazione al Gran Hermano Vip: “Lui non voleva che venissi, perché dice che non può stare tre mesi senza vedermi. Beh, io ho dovuto fare la dura e faccio la dura, però già mi manca e mi viene da piangere se penso a lui”.

Alcuni giorni fa, Daniele Dal Moro si era sfogato su Twitter, palesando tutta la sua frustrazione per la scelta della fidanzata di partecipare ad un nuovo reality: “Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei. Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai!”.

Oriana Marzoli: "Sono super innamorata"

Ma Oriana, in queste prime ore di permanenza nella Casa, non fa altro che parlare dell’imprenditore veneto. Chiacchierando con una sua coinqulina, ha detto: “Sono super innamorata. L’ho conosciuto al Grande Fratello in Italia e ora sto con lui. Lui è italiano, è di Verona, muoio per lui!”.