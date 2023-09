Lunedì 11 settembre è iniziata la stagione 2023-2024 di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni spoilerate nei giorni scorsi, Maria De Filippi nella puntata di oggi accoglierà in studio Lavinia Mauro e Alessio Corvino, l’unica coppia “sopravvissuta” all’ultima edizione del dating show. Prossimamente ci saranno anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli, i quali hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione.

Intervistato dalle colleghe di IsaeChia.it, Cristian Di Carlo, ex corteggiatore di Nicole Santinelli, ha parlato proprio delle due coppie uscite nella passata stagione da Uomini e Donne.

Cristian su Lavinia Mauro e Alessio Corvino

“Per Lavinia e Alessio sono molto felice! Alessio è l’unico delle persone all’interno di quel contesto che reputo davvero un amico, ragazza in gamba e molto serio. Spero che continuino così, e che il loro rapporto possa essere di esempio a tutti noi che crediamo fermamente nel programma e nella possibilità di innamorarsi”.

Cristian su Federico Nicotera e Carola Carpanelli

“Ho assistito in diretta all’interno dello studio alla scelta di Federico e Carola. Li vedevo molto uniti e mi è dispiaciuto tanto aver letto che si fossero lasciati. Probabilmente soltanto una volta usciti da quel contesto si può capire se si è davvero compatibili o meno. In questo caso immagino non sia stato così. Peccato”.