Antonella Fiordelisi è finita nuovamente al centro del gossip, e questa volta non c’entra la chiacchieratissima rottura con Edoardo Donnamaria. L’influencer campana, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è trovata nel bel mezzo di una burrasca sui social a causa di un commento in risposta ad un utente.

Antonella Fiordelisi: "Solo con l'Alzheimer..."

L’internauta in questione le ha scritto che ormai, conclusa l’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini, e archiviata la turbolenta storia d’amore con il volto di Forum, sta per essere dimenticata, e utilizza determinati strumenti solo con l’obiettivo di creare hype. Non si è fatta attendere la replica dell’ex vippona: “Dimenticata? Solo con l’Alzheimer puoi dimenticarti di me!”, ha esclamato. Se da un lato alcuni dei suoi “irriducibili” sostenitori l’hanno supportata, dall’altro in tanti hanno cominciato ad attaccarla, perché ha citato una patologia gravissima senza pensare a tutti coloro che ne sono realmente affetti.

Gli utenti furiosi con Antonella Fiordelisi

“Come se l’Alzheimer fosse solo un dimenticare e basta. Usare certi termini con superficialità rispecchia quello che sei”, ha scritto un utente. E ancora: “Le persone fanno fatica a riconoscere i propri famigliari. Non è una bella cosa. Vergognati. Mi dispiace, ma hai toppato alla grande”; “Troppo spesso usate parole e le prendete alla leggera. C’è molta gente che soffre di quella malattia, come mia nonna soffriva di demenza senile. O il mio amore che ha perso la persona che amava tanto e che resterà sempre accanto a lui. Perciò conta fino a dieci prima di aprire bocca”.