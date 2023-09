Oriana Marzoli ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gran Hermano Vip. La modella venezuelana ha subito incontrato Micheal Terlizzi, che le ha raccontato di aver partecipato al GF 16 con Daniele Dal Moro, e lei gli ha confessato che il veneto è tutt’altro che entusiasta della sua nuova avventura televisiva in Spagna: “Sono contenta che sei qui e conosci Daniele. Lui purtroppo adesso è un po’ nervoso perché io sono voluta venire qui. Già, diciamo che non gli piace tanto l’idea che ho avuto di accettare”.

Oriana parla di Antonino Spinalbese al Gran Hermano Vip

La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip si è poi confidata con una coinquilina, parlando anche di Antonino Spinalbese: “Non è stato facile. Per un mese Daniele non mi ha parlato. Perché? All’inizio mi piacevano due ragazzi, lui e un altro. Vi giuro un mese intero senza rivolgermi la parola. Pensavo fossero belli tutti e due, e che ne so, ho fatto amicizia con quello che era più veloce. Però no, non era per me e io non ero per lui, non è andata. Daniele è più piccolo e dolce? Sì è vero e pensa che è più grande dell’altro ragazzo! Pensa che Dani ha 33 anni e l’altro solo 28. Dici che sembra un 38enne l’altro? Sì”.

In seguito, Oriana è tornata a parlare di Daniele: “Sì sono fidanzata con un ragazzo. Sono super innamorata di lui. Da quanto lo conosco? Pochi mesi, ci siamo conosciuti al Grande Fratello Vip in Italia. Poi ci siamo conosciuti meglio fuori e ci siamo messi insieme. Lui è italiano, veronese. Gli uomini italiani sono meravigliosi? Sì è vero lo penso anche io. Io sono italiana da parte di madre, amo davvero l’Italia”.