Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono tornati lì dove tutto è iniziato. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, la coppia nata cinque mesi fa proprio nel dating show di Maria De Filippi, è tornata in studio per raccontate la loro storia d’amore.

“La realtà ha superato le aspettative. Ci siamo dati il peggio nel programma, fuori stiamo bene", ha raccontato l'ex corteggiatore prima che Lavinia mostrasse l'anello al dito che le è stato regalato.

Lavinia e Alessio raccontano il loro amore

Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno parlato della loro storia nata cinque mesi fa nel programma. "Sarà stata l'insicurezza mentre eravamo qui. Stiamo bene ora", ha raccontato lui ricordando i numerosi litigi che hanno ostacolato il loro lungo percorso nel dating show. "È un po' tirchia – ha scherzato lui –, i genitori sono contenti", ha poi aggiunto. L'ex tronista ha poi colto l'occasione per mostrare a Maria de Filippi e ai presenti il regalo ricevuto dal fidanzato: "Alla fine l'anello è arrivato", ha detto mostrando il gioiello sul suo dito. "Un regalo fatto per confermare questi mesi, i sentimenti", ha aggiunto lui, "Non è una proposta" ha concluso lei.