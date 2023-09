Nella puntata del Grande Fratello di ieri ci sono state le prime nomination di questa nuova edizione. A finire a rischio eliminazioni sono stati Vittorio Menozzi (nominato dei “tuguriati), Rosy Chin, Giselda Torresan e Grecia Colmenares (i nominati degli inquilini).

Grecia Colmenares abbaia contro Letizia Petris

La regina delle telenovelas non è particolarmente apprezzata dai suoi coinquilini. Tutti lamentano alcuni suoi atteggiamenti, la sua petulanza e la continua intromissione in questioni che non le competono. Ed è per questo che hanno deciso di spedirla direttamente in Nomination. Letizia Petris, in particolare, ha raccontato un episodio “singolare”: mentre si recava in bagno, Grecia ha infatti iniziato ad abbaiarle contro.

L'opinione dei "tuguriati" su Grecia Colmenares

Anche gli ex abitanti del tugurio, nonostante non abbiano avuto modo di conviverci, non sembrano essere convinti dall’attrice. Anita Olivieri, in particolare, ha detto: “È fuori dal coro. Si vede subito. Secondo me vuole essere nel coro, ma capisce di essere già fuori. Mi sembra proprio fuori dal coro. È un po' professoressa di inglese, anzi di greco o latino. È un voler fare una cosa, perché la vuoi fare, ma non accettare il fatto che forse non sei fatta per questa cosa”.

Lorenzo Remotti invece ha spiegato: "Sono impressioni che possono essere giuste o magari sbagliate. Mi dà l'impressione di quando non metti i pattini per quindici anni e dici, ma sì, facciamo due salti". Poi, Anita Olivieri ha continuato: "Non è totalmente lei, perché deve un po' adattarsi". Ma Lorenzo ha replicato: "Non hai lo spirito di adattamento lì". Anita ha aggiunto di essersi fatta un'idea non proprio positiva dell'attrice sin dall'inizio: “C'è una cosa che vi dirò più avanti, che ho pensato appena l'ho vista, che si collega alla prima frase che ha detto: ‘Ah ma siete tutti giovani’. La guardavo e dicevo: ‘Capisco perché ti senti un po' a disagio’. Poi, sono frasi dette per chiacchierare, magari poi arrivi là e diventa la tua migliore amica”.

Lorenzo si è detto d'accordo con lei sul fatto che questi siano giudizi un po' campati in aria e che dopo la dovuta conoscenza potrebbero cambiare: “Quello che dico io è che mi è capitato spesso di avere un'impressione a pelle, che poi si è rivelata tutto il contrario".