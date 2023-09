Ieri, venerdì 16 settembre, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello. Sei i nuovi concorrenti che sono entrati nella Casa di Cinecittà, e tra questi c’è anche Claudio Roma, imprenditore romagnolo nel campo del wellness con un passato difficile.

Chi è Claudio Roma, nuovo concorrente del Grande Fratello

“Sono Claudio, ho 34 anni, abito in Riviera Romagnola, posto meraviglioso. Mi sono laureato in veterinaria, ma nella vita ho sempre fatto tutt’altro e ora sono un piccolo imprenditore nel campo del wellness – ha detto durante la sua clip di presentazione -. Nella mia vita c’è stato un evento traumatico per quanto mi riguarda. Quando avevo 16-17 anni è facile prendere strade sbagliate e io l’ho presa. Quel momento lì è stato il più basso della mia vita. Quando vai a deludere la tua famiglia che ti dà tutto, a quel punto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare qualcun altro, perché era l’ultima cosa che si meritavano da me. Ho pagato caro, ma è proprio quel caro che mi è servito: ho fatto i servizi sociali, ho fatto volontariato con i malati terminali in un ospizio e mi ha cambiato tanto.

Sono single e sono un amatore delle donne, si dice amatore, non dongiovanni. La donna giusta non so se è nata, se esiste, però io la continuo a cercare”.

Claudio Roma amico di un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, però, emerge che Claudio Roma è un grande amico di Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Considerato il legame che li unisce, Carlo Alberto ha condiviso sui social la sua emozione per la nuova avventura dell’amico: “Troppo emozionante vederlo entrare nella Casa, e essendo mio fratello mi mancherà tantissimo”.