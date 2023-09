Nella puntata del Grande Fratello di ieri, venerdì 15 settembre, ci sono state le prime Nomination di questa edizione. A rischio eliminazione sono finiti Vittorio Menozzi (il nominato dei “tuguriati”), Rosy Chin, Giselda Torresan e Grecia Colmenares (i nominati degli inquilini).

Rosy Chin prende male la Nomination

La chef italo-cinese ha preso malissimo il fatto di essere finita in Nomination, e si interroga su chi abbia potuto nominarla: “Speriamo che da ora in poi non mi continuerete a nominare perché faccio da mangiare, sennò cambio carattere. Da una parte sono contenta perché ho energie in più, ma dall’altra parte mi dispiace perché abbiamo creato un gruppo molto forte: chi potrebbe avermi votato?”.

“Ti hanno visto come una persona forte – spiega Samira Lui -. Io non ti conosco ma dall’altro lato si percepiva una Rosy forte, grintosa, collaborativa che potrebbe pure vincere”. “Banalmente tu sei venuta a dare da mangiare pure a noi… è umanamente brutto”, le parole di Anita Olivieri. Letizia Petris ha fatto un’altra considerazione sulle persone che avrebbero nominato Rosy: “Ci sono persone che hanno giocato e l’hanno votata perché pensano che lei potrebbe essere una vincitrice. Sono persone abituate a fare certe cose”.

Per chi non avesse assistito alle Nomitation, Rosy Chin è stata votata da Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares.