Elenoire Ferruzzi, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Elenoire Ferruzzi: "Il calo d'ascolti? La gente vuole il trash"

L’ex vippona si è espressa in merito al crollo degli ascolti (la seconda puntata del GF ha raggiunto solo il 16% di share), precisando che il pubblico vuole vedere il trash: “Il calo di ascolti? Ben gli sta. Le persone non vogliono vedere questo. Checché si lamentino e dicano, loro vogliono vedere il trash e i litigi. Vogliono sentire le parolacce, tutte le ‘brutture’ che hanno asserito di aver visto l’anno scorso, vogliono questo. Non si può trasformare un programma nato come trash perché è un reality, se vogliono un programma culturale guardano Quark. Il GF è quello, offre quello.

Se vogliono cambiare le dinamiche non avranno mai successo. So che non sta andando bene e deve andare ancora peggio. Non ho nulla contro i personaggi di quest’anno, anzi alcuni li conosco. Fiordaliso è una mia carissima amica, non c’entrano le persone che ci sono all’interno, ma le dinamiche che vogliono attuare sono sbagliate”.

"Le esagerazioni dello scorso anno? Istigate dagli autori"

In seguito, in merito alla passata edizione, ha rivelato che le esagerazioni mostrate dai concorrenti sono state istigate proprio dagli autori: “Le esagerazioni le hanno volute loro, il cast lo hanno scelto loro. Quindi non si nascondessero dietro un dito perché non funziona così. Anzi, sono andate bene per otto mesi, ci hanno guadagnato per otto mesi, e poi è stato detto che il cast era sbagliato. Hanno protetto alcune persone facendola pagare ad altre, come la sottoscritta. Io e altri abbiamo dovuto pagare per tutti e siamo dovuti uscire”.

Elenoire Ferruzzi: "Alfonso Signorini voleva altro"

Secondo Elenoire, anche Alfonso Signorini avrebbe avuto bel altre idee per la nuova edizione: “E’ un programma che nasce stanco ancora prima di partire. Alfonso avrebbe voluto ben altro per quanto lo conosco. Lo vedo trattenuto, molto bloccato nel linguaggio, non sciolto. Alcune cose che ha asserito è ovvio che le ha dette perché si devono dire, ma Alfonso avrebbe voluto tutt’altro tipo di programma. E’ frenato, lui ha un capo e deve seguire le direttive”.