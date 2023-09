La turbolenta storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea ormai da diversi mesi, ma alcuni fan dell’ex coppia, durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, non sembrano volersi rassegnare all’idea che sulla relazione tra l’influencer campana e il volto di Forum sia definitivamente calato il sipario.

Luca Salatino parla della rottura tra Antonella e Edoardo

Proprio al riguardo, alcuni sostenitori dei due ex vipponi hanno fatto “irruzione” durante una diretta Instagram di Luca Salatino, ex coinquilino e grande amico di Antonella e Edoardo: “Io voglio bene ad entrambi, sono due ragazzi a cui voglio un bene dell’anima. Ho fatto tanto per loro, però alla fine se la devono vedere tra di loro, lasciateli perdere pure voi, hanno la loro vita. Dispiace a tutti che si siano lasciati, ma sapranno loro quello che devono fare: se pensano che è il caso di stare insieme, stanno insieme. Ripeto, dispiace a tutti”.

Il like di Donnamaria a "quelli del van"

Di recente, Edoardo ha fatto infuriare i cosiddetti Donnalisi per aver messo un like ad una fancam di “quelli del van”, composto, tra gli altri, da Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia, tutti acerrimi “nemici” della sua ex fidanzata. Tanti sono stati gli insulti ricevuti, che Donnamaria è stato costretto ad intervenire: “Che bisogno avrei di fare dispetti a qualcuno? Ho solo messo like ad un video dove 10 persone spendono parole meravigliose per me… Ripigliatevi, la vita va avanti non è tutto una dinamica da prima serata. Quindi non mi possono piacere persone che hanno parlato male della mia ex? Ok! Continuate voi… buona polemica. A me sembra che tu non possa sapere nulla di quello che è successo poi forse mi sbaglio, eh…”.

Nessuna reazione, almeno per il momento, da parte di Antonella. Del resto, l’influencer campana era stato piuttosto chiara durante una recente live su Twitter: “Non ho più parlato di una storia che per me è stata importante. Non ho più voluto dire nulla perché non voglia che ci sia odio nei confronti di questa persona”.