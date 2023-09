Luca Onestini e Ivana Mrazova sono state una delle coppie più amate nella storia del Grande Fratello Vip, ma la loro storia d’amore si è conclusa dopo la pandemia, come lo stesso ex tronista di Uomini e Donne aveva raccontato nella Casa. In molti che pensavano che, dopo essersi ritrovati, tra i due potesse scoccare nuovamente la scintilla, ma con il passare del tempo questa possibilità è andata via via scemando. Di recente, i due appaiono nuovamente insieme sui social, anche se solo per questioni lavorative. Tuttavia, gli avvistamenti sono sempre più frequenti, e i fan hanno ripreso a parlare di un ritorno di fiamma.

L'avvistamento di Luca Onestini e Ivana Mrazova

Se la scorsa settimana entrambi hanno sfilato in abiti da sposi a Noto per l’evento o "Dimmi di sì, Noto Bride", i fan sono rimasti sorpresi quando a pochi giorni di distanza sono riapparsi insieme e complici. I sostenitori dell’ex coppia hanno infatti inviato messaggi e foto di un avvistamento Besozzo a Deianira Marzano, dove il modello doveva tenere uno shoot con tanto di autografi per i fan. Successivamente si è anche dilettato come dj per "La Notte Bianca", l’evento organizzato nel comune in provincia di Varese.

La curiosità è che Ivana, che non aveva alcun impegno professionale con lui, lo ha accompagnato, e i due a tarda notte sono stati pizzicati in atteggiamenti complici. L’esperta di gossip sottolinea che potrebbe trattarsi ancora di un rapporto di amicizia, ma stavolta potrebbe essere davvero un ritorno di fiamma tra i due. C’è anche un video diffuso dalla stessa modella a scatenare i fan: Ivana Marzova ha accompagnato Luca Onestini sul palco, dove lo ha ripreso intento a far scatenare la folla durante il suo dj set. Non un impegno da modella dunque, ma una voglia di stare accanto all’ "amico", anche se il cuoricino in allegato stuzzica la fantasia dei fan. Certamente il loro rapporto è tornato sempre più solido negli ultimi mesi e non sarebbe sorprendente se arrivassero sviluppi sentimentali. I sostenitori della coppia sono pronti a scommettere che Luca e Ivana siano fatti l’una per l’altra, essendo sempre sfuggiti agli scandali tipici delle ex coppie dei reality show.