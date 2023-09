Dopo circa sette giorni dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello dei nuovi concorrenti, iniziano a crearsi le prime dinamiche e a scatenarsi le prime gelosie. E’ il caso di Angelica Baraldi, che ha instaurato un bel feeling con Massimiliano Varrese, con il quale trascorre gran parte del tempo.

Sabato sera, il gruppo dei tuguriati, di cui fa parte anche Heidi Baci, si è riunito con gli inquilini della Casa in occasione della prima festa. La ragazza di origini albanesi e l’attore e ballerino sono rimasti a lungo a parlare, e questa cosa avrebbe infastidito e non poco Angelica, la quale ha poi confidato a Massimiliano di volerla nominare: “Sarà la mia prossima nomination. Scherzo ovviamente”. “Tu se dici una cosa non scherzi. C’è qualcosa che non ti torna? Sei tremenda”, ha risposto l’ex ballerino di Carramba che sorpresa.

Massimiliano: "Angelica? E' una gelosia fraterna"

In confessionale, Varrese si è poi sbilanciato sulla questione: “Con Angelica c’è un bel rapporto di amicizia, già è nato. Però evidentemente avrà notato che mi sono messo da una parte a parlare con Heidi… Sarà una gelosia fraterna?”.