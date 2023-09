Questa sera, lunedì 18 settembre, andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine. In studio, al fianco di Alfonso Signorini, ci saranno Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista, e Rebecca Staffelli alla postazione social.

Grande Fratello, le anticipazioni

Dopo sette giorni nella Casa di Cinecittà, tra i nuovi concorrenti si stanno creando le prime dinamiche. Ecco le parole del conduttore: “Nella Casa iniziano a trasparire le prime antipatie e anche i primi malumori, come quello tra Rosy, la chef della Casa, e l’attrice Beatrice Luzzi. Tra battutine, occhiatacce e tentativi di pace che convincono poco, appare chiaro a tutti che tra le due non corra buon sangue. Stasera proveremo un po’ ad indagare e a capire qual è la vera natura del loro rapporto.

Ma c’è anche un altro scontro, questa volta direi più generazionale. Ci sono tre giovani ragazzi come Anita, Samira e Letizia che hanno il dente avvelenato contro la senior della Casa, Grecia Colmenares. L’altra notte, la Colmenares ha lanciato un urlo che ha creato malumore e lei ha incolpato di questo gesto proprio le tre ragazze. E insomma, questo ha dato il via ad una serie di discussioni che non hanno ancora trovato il loro capo. Cercheremo di farlo questa sera.

Questa sera, inoltre, racconteremo la storia di Alex Schwazer. Sapete che il suo percorso agonistico ha toccato le cime dell’empirio e ha toccato le profondità della caduta. E questa sera cercheremo di raccontarle anche con l’aiuto di quella che lui ha definito la vera salvezza della sua vita, cioè sua moglie Kathrin, che gli farà una sorpresa raggiungendolo nella Casa”.