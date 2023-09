Giselda Torresan è senza dubbio una delle concorrenti più discusse della nuova edizione del Grande Fratello.

"Giselda veniva bullizzata in fabbrica"

Già da prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà erano iniziate a circolare voci sul suo conto, soprattutto in merito al suo lavoro. La donna, infatti, si è presentata come operaia, e ha addirittura cambiato la bio di Instagram aggiungendo proprio il lavoro da “operaia turnista”. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Fanpage.it e da alcuni utenti, Giselda si sarebbe dimessa prima di partecipare al reality. Al riguardo è arrivata anche l’ennesima conferma di una persona che, parlando con una sua amica, aveva svelato alcuni retroscena sul licenziamento della gieffina: “Ti confermo tutto – ha scritto a Deianira Marzano -. Sono in ospedale ricoverata con una sua amica e mi ha detto queste cose lunedì prima della puntata. E non solo, oltre ad essersi licenziata perché vuole fare la guida alpina, mi ha detto che non è vero che si trovava bene in fabbrica, anzi era continuamente bullizzata con gesti e frasi, mai fisicamente ovviamente, da tutti i suoi colleghi”.

"Giselda ha cambiato il tono di voce, lei non parla così"

Ad aggiungersi nelle ultime ore un’ulteriore segnalazione, che ha svelato di conoscere bene Giselda, ma di non riconoscerla nel tutto genuina in questa sua nuova avventura al Grande Fratello. Addirittura, la Torresan avrebbe addirittura cambiato il tono di voce: “Conosco Giselda molto bene e l’ho sentita anche poco prima che entrasse al Grande Fratello. Ti assicuro che come parla lì, con quel tono, non è la sua voce. Non capisco proprio perché abbia cambiato il tono di voce, è completamente diverso. Anche mia mamma l’ha detto, perché mi sono confrontata con lei facendole sentire un vocale”.