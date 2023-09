E’ spuntata l’ennesima segnalazione su Anita Olivieri, la bionda manager che vuole sfatare il mito della “bionda tontolona”.

La nuova edizione del Grande Fratello in versione “sobria” stenta a decollare, e lo dimostra il crollo verticale in termini di ascolti che è stato registrato durante la puntata dello scorso venerdì. Il pubblico continua a mormorare e non sembra essere appassionato né alla nuova versione del reality, né ai membri del cast.

Al termine della prima puntata, sono iniziate a circolare voci che smentivano di fatto alcuni concorrenti. Una su tutte quelle che riguardavano Anita Olivieri, la quale, durante la clip di presentazione, si è professata single. Ma sin da subito, alcuni suoi conoscenti hanno rivelato che in realtà ha mentito: “Anita Olivieri del GF, a parte che nell’ambiente delle comitive con la sopporta nessuno, è anche arrivista. Ed è sempre stata fidanzata con l’amico di un mio amico. Quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single, siamo caduti dalla sedia”.

Nuova segnalazione su Anita Olivieri

Poche ore fa è arrivata una nuova segnalazione a Deianira Marzano. Un utente ha confermato non solo che la gieffina sarebbe fidanzata, ma anche che avrebbe accordato una particolare strategia: “Una mia amica di Roma è una collega di lavoro del fidanzato di Anita. Ha detto che stanno ancora insieme, ma per entrare al GF ha dovuto dire di essere single. Poi ha anche detto che lei segue da anni il Grande Fratello, e probabilmente creerà qualche ship per andare avanti nel gioco”.