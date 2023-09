Questa sera torna il consueto appuntamento con il Grande Fratello. Ma la nuova edizione in versione “sobria” non sembra convincere i telespettatori, che hanno già iniziato a mormorare sul web dopo aver notato che gli inquilini della Casa più spiata d’Italia sono “trattenuti” oltre che letteralmente terrorizzati all’idea di commettere un passo falso.

Intanto, nelle scorse ore, è scattata la prima censura di questa nuova edizione. Per oltre due ore, la regia ha interrotto il live dal Tugurio, la zona più disagiata della Casa, provocando la reazione infastidita del popolo social.

Non è di certo la prima volta (e non sarà l’ultima) che il GF interviene per censurare battute e frasi fuori luogo dei concorrenti, creando una sorta di panico nei partecipanti al reality, i quali sono fin troppo consapevoli di un'eventuale punizione nel caso in cui la goliardia superasse il limite imposto dagli autori. L'unico concorrente che sembra non tener conto della situazione è Claudio Roma, il 34enne imprenditore entrato nella Casa nella puntata di venerdì 15 settembre. Secondo alcuni utenti sul web, il gieffino si sarebbe lasciato scappare una bestemmia ("O**a Dio", un intercalare romagnolo), e questa sera potremmo assistere a una punizione in diretta da parte della produzione.