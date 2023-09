Antonella Fiordelisi ha voltato pagina dopo la chiacchieratissima rottura con Edoardo Donnamaria, consumatasi ormai diversi mesi fa. Nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, la relazione tra l’influencer campana e il volto di Forum è stata tanto passionale quanto turbolenta, e alla fine entrambi si sono resi conto che non esistevano i presupposti affinché si potesse proseguire insieme. Di fatto, la prima coppia che si è formata l’anno scorso nella Casa più spiata d’Italia, è stata la prima (e fino ad ora l’unica) a scoppiare. Tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi tutto procede a gonfie vele, e anche Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nonostante la telenovela di questi mesi, stanno ancora insieme.

Antonella Fiordelisi: "Un anno fa entrai in quella Casa..."

E’ passato un anno da quando Antonella Fiordelisi ha varcato la soglia della porta rossa (era il 19 settembre 2022). E per celebrare questo “anniversario”, l’ex vippona ha scritto un lungo post su Twitter, nel quale parla di come l’esperienza al Gf Vip le abbia cambiato la vita: “365 giorni fa entrai in quella Casa. In realtà sembra essere passato meno tempo… Lo rifarei altre mille volte nonostante tutto, sapete perché? Perché mi ha cambiato la vita, mi ha fatto crescere caratterialmente e lavorativamente. Ho imparato a stare da sola, a dire la mia nonostante avessi tutti contro, a fregarmene del giudizio della gente, ad aiutare le persone in difficoltà, ad amare, perdonare e soffrire per amore, ad aiutare un’amica e portarla alla vittoria, ad ascoltare consigli per migliorare, a prendere il meglio dagli altri e soffermarmi di più sui problemi degli altri. E soprattutto mi avete conosciuta in tutte le mie sfaccettature e mi avete apprezzata in tutte e quattro le mie personalità. Tra poche settimane vi darò una bella notizia. Intanto grazie a chi ha sempre creduto in me”.