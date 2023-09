Nelle ultime ore, Elenoire Ferruzzi è entrata a gamba resa sulla nuova linea adottata al Grande Fratello. Intervistata da Fanpage.it, l’ex vippona ha detto la sua in merito alle dichiarazioni fatte da Alfonso Signorini a Verissimo, il quale ha definito il cast della scorsa edizione “sbagliato”.

"Gli autori hanno incolpato persone e coperto altre"

“Sono stati loro a scegliere il cast con il quale sono andati avanti otto mesi. Sì, ci sono stati gesti spregevoli e brutture, ma abbiamo prodotto ottimi ascolti. A differenza del cast attuale che ha avuto un crollo negli ascolti già nella seconda puntata. Hanno spinto loro determinate azioni, incolpato persone e coperto altre. Ci sono persone che hanno sbagliato, tipo me, e sono uscite per gesti che potevano essere non presi in considerazione. Altri gesti, anche allucinanti, sono stati coperti, perché gli interessava che quel concorrente restasse dentro”.

Poi, in merito alla nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi, Elenoire ha detto: “La maleducazione, le parolacce… Cose che gli spettatori vogliono vedere. Se ne lamentano ma vogliono quello. Se volessero un programma culturale guarderebbero Quark. Il GF è per un pubblico medio-basso. Anzi, no. Basso, neanche medio”.

La Ferruzzi è poi tornata a parlare delle “dinamiche spinte” all’interno del reality: “Non intendo dire che gli autori hanno spinto i concorrenti a fare determinate cose, ma che hanno spinto certe situazioni rispetto ad altre. Hanno spinto storie che non c’erano”.

Elenoire Ferruzzi: "Signorini? Ha un capo a cui rendere conto"

Nel corso dell’intervista, Elenoire ha rivelato se ha sentito o meno Alfonso Signorini dopo le sue dichiarazioni a Verissimo: “Sento Alfonso ogni tanto. E’ un amico e gli sono riconoscente. Non l’ho sentito dopo l’intervista a Verissimo, ma non ce l’ho con lui. Ognuno ha un capo a cui rendere conto, evidentemente deve dire cose che gli vengono imposte. Non ho rancore, so perfettamente come funziona. Chiaramente, non mi trova d’accordo con tutto il fango che ci hanno buttato addosso. Loro hanno scelto il cast e loro ne hanno la responsabilità. Inutile dire adesso che era sbagliato dopo otto mesi in cui ci hanno mangiato tutti”.