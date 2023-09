E’ diventato virale su Twitter un video di Luca Onestini, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex vippone è stato protagonista di una serata sul Lago Maggiore, dove ha effettuato un dj set. Il video lo mostra poco prima del suo arrivo in piazza mentre cammina per la strada accerchiato da almeno tre addetti alla security. Cercano di fare largo, come a tenere la folla distanza dallo special guest, ma la verità è che sostanzialmente nessuno si è accorto del suo passaggio.

Il gossip su Luca Onestini e Ivana Mrazova

Si è parlato di una rottura definitiva già prima dell'estate, eppure Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano a passare diverse occasioni insieme. La modella di origini ceche, infatti, era al suo fianco anche in occasione dell’evento sul Lago Maggiore, come testimoniano i suoi racconti social. Come fa sapere l’esperta di gossip Deianira Marzano, inoltre, nel corso della Notte Bianca a Besozzo è arrivata una segnalazione su un bacio tra i due, come testimoniano anche gli scatti. “Si baciavano ad un evento a Besozzo", fa sapere una fonte.

Di recente i due hanno partecipato insieme ad un evento pubblico a Noto, in Sicilia, sfilando in abiti da sposi. Le immagini hanno fatto immediatamente sognare i fan, delusi dalla loro rottura risalente ai tempi della pandemia. Sguardi e gesti sul palco hanno lasciato intendere che tra loro potrebbe ancora esserci del tenero.