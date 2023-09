La quinta puntata della nuova edizione del Grande Fratello sarebbe dovuta andare in onda venerdì 22 settembre, ma a Cologno Monzese hanno deciso di cambiare le carte in tavola.

Signorini "scappa" dai suoi vipponi

Il crollo degli ascolti avvenuto nella puntata dello scorso venerdì ha infatti fatto scattare un campanello d’allarme ai piani alti di Mediaset, e per tale ragione è stato deciso di anticipare di 24 ore il giorno della messa in onda. Il motivo? Venerdì 22 settembre debutterà su Rai Uno la nuova edizione di Tale e Quale Show, e per il reality condotto di Canale 5 sarebbe stata di fatto una carneficina. Alfonso Signorini, dunque, “scappa” dai suoi ex vipponi, che quest’anno sono stati arruolati da Carlo Conti. Tra loro ci sono Alex Belli, Ginevra Lamborghini, Jo Squillo, Maria Teresa Ruta e Pamela Prati.

Tale e Quale Show, perché Cristina Scuccia è stata esclusa dal cast

Un discorso a parte merita Cristina Scuccia. La ex suora, vincitrice di The Voice nel 2014 e protagonista dell'Isola dei Famosi, era infatti nella lista dei concorrenti annunciati da Carlo Conti due mesi fa. In seguito, la notizia che Scuccia fosse stata esclusa dalla rosa dei partecipanti aveva iniziato a serpeggiare, priva però della ufficialità che di recente ha fornito lo stesso conduttore. "Durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via", ha spiegato Conti. "Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi' avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale e Quale Show, pure quest'anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare".

Di seguito il cast completo di Tale e Quale Show: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Jo Squillo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli.