Francesca Sorrentino è stata eletta la “queen” della decima edizione di Temptation Island. La ragazza, che durante il docu-reality condotto da Filippio Bisciglia ha messo un punto alla storia con Manuel Maura, è stata ospite di Maria De Filippi a Uomini e Donne per un confronto con il suo ex. In quell’occasione, la conduttrice le ha proposto di diventare tronista, ma lei ha rivelato che non si sente ancora pronta.

Franesca Sorrentino, perché ha rifiutato il trono a Uomini e Donne

Rispondendo alle curiosità dei follower, che la incitavano a partecipare al dating show di Canale 5, Francesca ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Io sono una persona che quando vive un rapporto lo vive al mille per mille e dà tutta sé stessa. La fine della mia relazione è stata molto sofferta, soprattutto da parte mia. Quando un rapporto termina si vive un momento di fallimento, soprattutto si è investito tanto in un rapporto, si vive un ‘lutto da separazione’. Io sto vivendo il mio lutto da separazione da questa persona.

Ognuno ha i suoi tempi. Sto attraversando le mie fasi di separazione e sto mettendo in atto una serie di strategie compensatorie per riprendermi. Sarei stata ipocrita a dire: Voglio sedermi su quel trono, sono pronta a fidanzarmi. Perché in quel momento non me la sentivo. Nel caso in cui tra un paio di mesi me la dovessi sentire, non abbia già trovato un fidanzato fuori e ci sia ancora questa possibilità, alzerò il telefono e farò quella chiamata”.